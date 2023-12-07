МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Предложение представителей малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) освободить их от уплаты заградительной пошлины на экспорт топлива логично, при этом сбор должен остаться в силе для трейдеров, чтобы не допустить дестабилизации ситуации на внутреннем рынке, сообщил РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман. Минфин рассказал, какую сумму получили нефтяники по топливному демпферу

Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на письмо председателя "Деловой России" Алексея Репика сообщила, что мелкие и средние НПЗ обратились к вице-премьеру РФ Александру Новаку с просьбой отменить для них пошлину на вывоз нефтепродуктов. Эти предприятия ориентированы только на экспорт, но пошлина препятствует их работе на внешних рынках.

"Предложение представителей малых НПЗ выглядит логичным. Их бизнес исторически ориентирован на экспорт в дружественные страны и не может конкурировать с крупными игроками на внутреннем рынке", — сказал он, добавив, что доля таких предприятий относительно небольшая, и их деятельность значительно не влияет на топливный рынок в России.

"В то же время заградительные пошлины для трейдеров, на наш взгляд, должны остаться в силе, так как активность перекупщиков была одной из причин выхода топливного рынка из-под контроля в августе-сентябре", — добавил Кауфман.

В "Деловой России" пояснили РИА Новости, что на данный момент пять малых и средних НПЗ столкнулись со сложностями из-за уплаты пошлины. По мнению общественной организации, проблема носит системный характер, и количество пострадавших предприятий, а также сфер хозяйственной деятельности, которых введенные пошлины коснулись, на самом деле больше.

Минэнерго РФ на данный момент работает над совершенствованием критериев по заградительной пошлине, сообщили РИА Новости в министерстве. После проведения анализа всех предложений от организаций Минэнерго сможет выйти с инициативой по изменению постановления.

Биржевые цены на топливо в России несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября меры были скорректированы, в частности, была введена заградительная пошлина на экспорт топлива в 50 тысяч рублей за тонну до конца 2025 года. Под уплату сбора попадают предприятия с производственной мощностью менее миллиона тонн в год.