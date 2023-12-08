МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Укрэнерго" в пятницу запросит экстренную помощь у Польши и Румынии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале компании. "Укрэнерго" призвала бизнес экономить электроэнергию из-за дефицита

Из-за холодной погоды потребление электроэнергии достигло максимального уровня для отопительного сезона, поэтому "Укрэнерго" вынуждена привлекать помощь операторов электроэнергии из этих двух стран. Тем не менее, лимиты потребления и графики отключения электроэнергии пока не вводились, отметила компания.

Компания уже обратилась за помощью у Словакии, Румынии и Польши, так как дефицит электроэнергии на территории Украины ситуацию оценивается как сложную.

Ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий обратился к домохозяйствам, украинскому бизнесу, владельцам офисных, административных помещений, торговых центров, чтобы в дневной зоне (с девяти утра до шести вечера), по возможности, они ограничивали электропотребление.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сократить потребление электроэнергии с 10:00 до 20:00, чтобы избежать введения графиков отключения света.