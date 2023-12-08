2023-12-08T12:38:00+03:00
2023-12-08T12:51:47+03:00
2023-12-08T12:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231208/842506146.html
Киев просит помощи ЕС для поддержания энергосистемы
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Укрэнерго" в пятницу запросит экстренную помощь у Польши и Румынии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале... ПРАЙМ, 08.12.2023
энергетика, новости, украина, энергетика, укрэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925848.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925848.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925847.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925847.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925835.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83892/58/838925835.jpg
https://1prime.ru/Energy/20231207/842501484.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "Укрэнерго" в пятницу запросит экстренную помощь у Польши и Румынии в связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны, следует из заявления, опубликованного в Telegram-канале компании.
Из-за холодной погоды потребление электроэнергии достигло максимального уровня для отопительного сезона, поэтому "Укрэнерго" вынуждена привлекать помощь операторов электроэнергии из этих двух стран. Тем не менее, лимиты потребления и графики отключения электроэнергии пока не вводились, отметила компания.
Компания уже обратилась за помощью у Словакии, Румынии и Польши, так как дефицит электроэнергии на территории Украины ситуацию оценивается как сложную.
Ранее глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий обратился к домохозяйствам, украинскому бизнесу, владельцам офисных, административных помещений, торговых центров, чтобы в дневной зоне (с девяти утра до шести вечера), по возможности, они ограничивали электропотребление.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев сократить потребление электроэнергии с 10:00 до 20:00, чтобы избежать введения графиков отключения света.