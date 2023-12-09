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2023-12-09T12:51:28+03:00
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https://1prime.ru/energy/20231209/842515688.html
В "Укрэнерго" предупредили о напряженных неделях для энергетики страны
Энергетика
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Ближайшие несколько недель, в случае наступления морозов, станут потенциально сложными для энергетики Украины, сообщил глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго"... ПРАЙМ, 09.12.2023
энергетика, новости, украина, укрэнерго, энергетика украины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ближайшие несколько недель, в случае наступления морозов, станут потенциально сложными для энергетики Украины, сообщил глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий.
"Украинскую энергетику ждет несколько тяжелых недель. Речь идет о двух следующих неделях, которые будут потенциально рискованными, если ударят морозы. Ведь это даст дополнительную нагрузку на энергосистему", — приводит его слова издание "Мы Украина" в своем Telegram-канале.
Кудрицкий полагает, что ближе к концу декабря потребление электроэнергии стабилизируется.
"Укрэнерго" в четверг сообщала, что на территории страны зафиксирован дефицит электроэнергии, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан с 10.00 до 20.00 мск снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света.