МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ближайшие несколько недель, в случае наступления морозов, станут потенциально сложными для энергетики Украины, сообщил глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий. "Больше помогаем Путину". Чехи разочаровались в поддержке Украины

"Украинскую энергетику ждет несколько тяжелых недель. Речь идет о двух следующих неделях, которые будут потенциально рискованными, если ударят морозы. Ведь это даст дополнительную нагрузку на энергосистему", — приводит его слова издание "Мы Украина" в своем Telegram-канале.

Кудрицкий полагает, что ближе к концу декабря потребление электроэнергии стабилизируется.

"Укрэнерго" в четверг сообщала, что на территории страны зафиксирован дефицит электроэнергии, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан с 10.00 до 20.00 мск снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света.