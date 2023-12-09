ДОХА, 9 дек — ПРАЙМ. Россия привержена целям Парижского соглашения, намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году, заявил специальный представитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев, выступая на климатической конференции (COP28) ООН в Дубае. ЕС достиг предела возможностей в введении мер против России в энергетике

"Мы также остаемся привержены целям Парижского соглашения. Намерены достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года и выполнить все другие национальные цели, принятые во исполнение этого важнейшего документа. Никто и ничто нам в этом не помешают", — сказал спецпредставитель.

Он отметил, что в России продолжает развиваться "углеродный рынок, сочетающий как добровольные элементы — такие как климатические проекты, так и обязательные — экспериментальную систему торговли выбросами".

Эдельгериев указал, что главная задача конференции в Дубае — оценить способность международного сообщества достигать ранее поставленные цели и по итогам этой оценки представить видение будущего климатического сотрудничества. Это видение должно быть амбициозным, но при этом целостным, реалистичным и инклюзивным.

По его словам, целостное и реалистичное видение необходимо, потому что "мы не можем не учитывать многообразие потребностей населения в разных уголках планеты, включая потребности в доступной и надежной энергии, воде и продовольствии, а также в более общем плане — в повышении качества жизни. "Оно должно быть реалистичным — потому что мы не можем не учитывать кризис доверия, подпитывающийся ранее нарушенными обещаниями", — отметил спецпосланник.

Видение должно быть инклюзивным, по его мнению, "потому что это верх лицемерия, когда некоторые требуют огромного напряжения сил ради общего дела, но при каждом удобном случае пытаются очернить и нажиться на других". "Именно такой — целостной, реалистичной и инклюзивной задумывалась сама Конвенция. И именно потому, что только так мы сможем достичь общей цели, мы последовательно выступаем за сохранение ее главенствующей роли в международном климатическом процессе", — подчеркнул Эдельгериев.

Он рассказал, что Россия намерена максимально задействовать ее потенциал в осуществлении экосистемных проектов, внедрении природоподобных технологий и других природных решений, способствующих достижению Целей устойчивого развития ООН. "Прилагаем усилия для создания и внедрения инновационных способов восстановления экосистем для повышения их поглотительной способности. Особо хотим отметить проект по развитию в Республике Якутия Плейстоценового парка… Приветствуем международное участие в этом и других проектах на нашей территории", — добавил Эдельгериев.