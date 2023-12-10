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Более 80 тысяч человек остались без света в американском штате Теннесси
Энергетика
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Более 80 тысяч человек в американском штате Теннесси остались без света на фоне прошедшего урагана, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.us. По состоянию на... ПРАЙМ, 10.12.2023
энергетика, энергосети, экономика, мировая экономика, новости, сша, теннесси, ураган, электричество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Более 80 тысяч человек в американском штате Теннесси остались без света на фоне прошедшего урагана, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.us.
По состоянию на 04.05 мск, почти 83 тысячи жителей штата остались без электричества, свидетельствуют данные портала.
Среди городов, пострадавших от непогоды и, в том числе, торнадо, есть Кларксвилл. Местная полиция в пишет в соцсети, что экстренные службы города реагируют на множество вызовов в связи с прошедшим торнадо.
Власти и правоохранители "просят граждан оставаться дома", добавляет полиция.
Местные власти в аналогичной соцсети сообщают о трех погибших в результате непогоды.