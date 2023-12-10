МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Более 80 тысяч человек в американском штате Теннесси остались без света на фоне прошедшего урагана, свидетельствуют данные мониторингового сервиса PowerOutage.us. Жителей Франции предупредили о росте цен на электричество в 2024 году

По состоянию на 04.05 мск, почти 83 тысячи жителей штата остались без электричества, свидетельствуют данные портала.

Среди городов, пострадавших от непогоды и, в том числе, торнадо, есть Кларксвилл. Местная полиция в пишет в соцсети, что экстренные службы города реагируют на множество вызовов в связи с прошедшим торнадо.

Власти и правоохранители "просят граждан оставаться дома", добавляет полиция.

Местные власти в аналогичной соцсети сообщают о трех погибших в результате непогоды.