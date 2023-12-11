МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Дефицит мощности фиксируется в энергосистеме Украины, во избежание отключений Киев с прошлой недели вынужден привлекать аварийную помощь стран ЕС, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". Зеленский превратил Украину в зону отчуждения, заявил Медведчук

"У энергосистемы дефицит мощности. Причины — недостаточный объем генерации на фоне высокого уровня потребления в стране. Возможности электростанций по увеличению производства электроэнергии все еще сильно ограничены. Сегодня сразу три энергоблока не включились в работу в определенное время из-за продления срока аварийного ремонта", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

По ее информации, во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме с 7 декабря Украина вынуждена ежедневно привлекать аварийную помощь соседних стран.

"Лимиты потребления в регионах не вводились, графики отключений не вводились и не прогнозируются. Для избежания дефицита и поддержания баланса между производством и потреблением в энергосистеме сейчас особенно важно экономно потреблять электроэнергию", — добавили в компании.

Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий ранее заявлял, что ближайшие несколько недель, если ударят морозы, будут потенциально сложными для энергетики Украины.