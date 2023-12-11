БУДАПЕШТ, 11 дек — ПРАЙМ. Будапешт на саммите глав МИД Евросоюза смог добиться того, чтобы проект АЭС "Пакш-2" получил исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Венгрия отстояла поставки нефти по "Дружбе", заявил Сийярто

"Из предприятий, запланированных на внесение в санкционный список, нам удалось исключить одного партнера проекта "Пакш" и удалось добиться того, чтобы… для желающих перестраховаться международных организаций, банков и госорганов было ясно, что в связи с инвестициями в "Пакш" Евросоюз предоставляет освобождение от санкций", — заявил он венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

В настоящее время единственная в Венгрии атомная электростанция "Пакш" вырабатывает на четырех энергоблоках почти половину электроэнергии, необходимой стране. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Благодаря вводу в эксплуатацию двух новых блоков АЭС эта доля, как ожидается, удвоится.

Россия дает Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до десяти миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Уже выдана лицензия на строительство собственно энергоблоков. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце августа 2022 года Венгрия выдала "Росатому" лицензию на возведение энергоблоков АЭС "Пакш-2". В мае нынешнего года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта. Начало строительства АЭС "Пакш-2" ожидается весной-летом 2024 года, в начале июля заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.