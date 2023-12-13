МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Призыв конференции ОНН по климату (COP28) лишь к поэтапному переходу от ископаемого топлива к 2050 году, а не к полному отказу от него показывает, что мир не готов полностью перестать использовать нефть и газ, странам нужнее экономический рост, заявил РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект", разрабатывающей ПО и технологические решения для окупаемой декарбонизации промышленности, Максим Канищев. Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Секретариат Рамочной конвенции ООН по изменению климата в среду опубликовал новый проект текста Глобального подведения итогов на COP28. В нем признается необходимость отхода от ископаемого топлива для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году. Однако документ не требует "поэтапного отказа" от него, как настаивают западные страны и ряд островных государств. Президент COP28 Султан аль-Джабер заявил, что окончательный проект документа был одобрен без каких-либо возражений.

"Причина таких решений, прежде всего, в том, что миру, как и прежде, нужен экономический рост. Это основной показатель развития стран мира. И все за прошедшее время поняли, что переход на возобновляемую энергию не сможет им обеспечить такой же рост, какой был у них на ископаемом топливе", — ответил Канищев на вопрос, почему, по его мнению, было принято решение отойти от формулировки "поэтапный отказ" от ископаемого топлива в сторону "поэтапного отхода".

Кроме того, по мнению эксперта, такая формулировка была принята потому, что, на самом деле, сейчас есть большой потенциал по повышению энергоэффективности потребления ископаемого топлива, что может при сохранении объемов выпуска промышленной продукции позволить сократить выбросы парниковых газов на десятки процентов.

Однако Канищев убежден, что смена акцентов говорит о том, что "никто не верит в безуглеродное будущее и все готовы просто делать вид, заниматься "гринвошингом" (созданием образа экологически ответственного государства без реальных действий), чтобы показать общественности, что страны и компании озабочены вопросами климата.