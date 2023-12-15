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2023
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Россия настроена на рост поставок энергоресурсов в Китай, заявил Новак
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Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ... ПРАЙМ, 15.12.2023
энергетика, финансы, новости, россия, китай, энергоресурсы, александр новак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
"Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", — отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении правительства.