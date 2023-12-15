МОСКВА/ПЕКИН, 15 дек — ПРАЙМ. Россия настроена на дальнейший рост поставок энергоресурсов в Китай, а также привлечение китайских инвестиций и технологических решений в российский ТЭК, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал о влиянии решения ОПЕК+ по добыче нефти

Новак провел в Пекине 20-е заседание российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

"Мы настроены на самое тесное партнерство с китайской стороной в энергетической сфере по всем направлениям сотрудничества. Речь идет как о дальнейшем наращивании поставок российских энергоресурсов на китайских рынок, так и о привлечении китайских инвестиций и передовых технологических решений в топливно-энергетический комплекс Российской Федерации", — отметил вице-премьер, слова которого приведены в сообщении правительства.