МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 января 2024 года обнулится после 24,7 доллара за тонну в декабре 2023 года, это происходит в рамках завершения налогового маневра, свидетельствуют данные Минфина РФ. Эксперт рассказал, для кого останется в силе пошлина на вывоз топлива

Налоговый маневр в нефтяной отрасли заключается в том, что с 2019 года таможенная пошлина ежегодно снижается на 1/6 часть от полного значения до ее отмены в 2024 году, параллельно на такую же сумму увеличивается налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам, но для нефтепереработчиков предусмотрены компенсационные механизмы.

"В соответствии с установленным порядком расчета пошлин, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2024 года понизится на 24,7 доллара и составит 0,0 доллара за тонну", — говорится в сообщении.

Также обнулятся пошлины на светлые и темные нефтепродукты и масла, на экспорт товарного бензина, прямогонного (нафта), на кокс. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) понизится с 4,7 доллара до 1,6 доллара, на чистые фракции СУГ — с 4,2 доллара до 1,4 доллара.