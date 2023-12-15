2023-12-15T16:28:00+03:00
2023-12-15T17:17:22+03:00
2023-12-15T16:28:00+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231215/842582681.html
Организации ЖКХ обяжут тщательнее готовиться к отопительному сезону
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Власти РФ намерены обязать организации ЖКХ надлежащим образом готовиться к отопительному сезону, включая строительство дополнительных сетей при необходимости, следует из сообщения... ПРАЙМ, 15.12.2023
новости, энергетика, россия, отопление, жкх, минэнерго
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357766.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357766.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357765.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357765.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357753.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84235/77/842357753.jpg
https://1prime.ru/News/20221103/838706335.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Власти РФ намерены обязать организации ЖКХ надлежащим образом готовиться к отопительному сезону, включая строительство дополнительных сетей при необходимости, следует из сообщения Минэнерго.
"Правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо", — говорится в сообщении министерства.
Помимо организаций ЖКХ, эти новые обязанности будут введены для властей поселений и городских округов, а также для промышленных предприятий.
Критерии надежности теплоснабжения установит правительство. Это станет еще одним рычагом повышения качества инфраструктуры на местах, поясняют в министерстве.