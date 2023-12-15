МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Власти РФ намерены обязать организации ЖКХ надлежащим образом готовиться к отопительному сезону, включая строительство дополнительных сетей при необходимости, следует из сообщения Минэнерго. Путин поручил обеспечить нормальное отопление в российских регионах

"Правительство разработало поправки в закон о теплоснабжении, которыми вводится обязанность по надлежащей подготовке к отопительному периоду, в том числе по проектированию и строительству дополнительных резервирующих источников тепловой энергии и сетей в тех случаях, когда это необходимо", — говорится в сообщении министерства.

Помимо организаций ЖКХ, эти новые обязанности будут введены для властей поселений и городских округов, а также для промышленных предприятий.

Критерии надежности теплоснабжения установит правительство. Это станет еще одним рычагом повышения качества инфраструктуры на местах, поясняют в министерстве.