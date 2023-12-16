РИМ, 16 дек — ПРАЙМ. Климатические изменения не угрожают человечеству уничтожением, а переход к устойчивой энергетике будет постепенным. "Еще Харьков и Одесса". Маск согласился с оценкой возможных потерь Украины

"Все мы извлекаем углерод из земли и выбрасываем его в атмосферу и в море. Именно это приводит к загрязнению, и если это продолжится, в конце будут климатические изменения", — заявил он на мероприятии в Риме, организованном одной из правящих партий "Братья Италии".

По его словам, подобная перспектива видна в долгосрочном плане, но в краткосрочном это является преувеличением.

"Я думаю, что прагматичным, разумным подходом будет сократить в ближайшие десятилетия выбросы десятков миллиардов углерода, поэтому что мы проводим опасный климатический эксперимент. Но я не думаю, что есть риск для цивилизации, человечество не уничтожит жизнь на земле. Конечно, появятся проблемы, если мы изменим климат в рамках нескольких десятилетий", — сказал предприниматель.

Маск заявил, что не считает, "что мы будем должны обходиться без нефти и ископаемых видов топлива, это необходимо в краткой и средней временной перспективе". "Понадобятся десятилетия для достижения устойчивости. Не стоит слишком беспокоиться, мы в будущем постепенно перейдем к устойчивой энергетике", — добавил он.