МИНСК, 19 дек — ПРАЙМ. СМИ распространяют негативную информацию о строительстве Белорусской АЭС для того, чтобы исказить действительность и попытаться дискредитировать отношения Минска с Москвой, заявил замминистра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк.

"Очередная попытка дискредитировать через этот проект наши добрые отношения с нашим "страшим братом" — Россией… Видите, выхватывают отдельные рабочие моменты, которые были в ходе сооружения (АЭС — ред.), и сегодня пытаются преподнести это как некую катастрофу. Нет никакой катастрофы. Мы не враги ни себе, ни соседним странам. Понимаем ответственность перед нашими детьми, внуками, будущими поколениями и перед нашими соседями", — сказал он в видеокомментарии, опубликованном пресс-службой Минэнерго в его Telegram-канале.

Михадюк подчеркнул, что безопасность АЭС всегда оставалась приоритетом при его строительстве, в процессе отдельные аспекты решения задачи обеспечения безопасности совершенствовались.

"Этот выпад, который сегодня появился в СМИ, — очередная попытка очернить наш совместный с Россией проект — БелАЭС. Время покажет, и оно уже показывает, — станция работает надежно", — добавил Михадюк.