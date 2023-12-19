2023-12-19T16:56:42+03:00
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Финляндия рекордно нарастила производство атомной энергии
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Производство атомной энергии в Финляндии выросло до рекордного уровня в январе-сентябре 2023 года, увеличение составило 32% по сравнению с 2022 годом, сообщает во вторник... ПРАЙМ, 19.12.2023
энергетика, новости, финляндия, атомная энергетика, производство атомной энергии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Производство атомной энергии в Финляндии выросло до рекордного уровня в январе-сентябре 2023 года, увеличение составило 32% по сравнению с 2022 годом, сообщает во вторник статистическое управление страны.
"В январе-сентябре атомная энергетика произвела рекордные 23,6 ТВтч энергии, что на 32% выше по сравнению с предыдущим годом. С ростом производства атомной энергии значительно снизилось значение импорта электроэнергии. Чистый импорт электроэнергии снизился на 95% в годовом исчислении", – сказано в пресс-релизе на сайте управления.
По данным статистического управления, помимо атомной энергетики, выросло производство электроэнергии из возобновляемых источников. Наибольший рост наблюдался в производстве солнечной энергии – на 63% выше прошлогодних показателей. Производство ветроэнергии и гидроэлектроэнергии увеличилось на 31 % и 1 % соответственно.