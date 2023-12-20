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"Неконтролируемый хаос". На Украине запаниковали в преддверии катастрофы
Энергетика
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Оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны "вгоняют в ступор", заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам... ПРАЙМ, 20.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны "вгоняют в ступор", заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Об этом сообщает РИА Новости.
Украинский парламентарий в качестве примера привел оценку энергетика Юрия Сакву, который указал, что украинский рынок электроэнергии пятый год подряд движется в направлении "неконтролируемого финансового хаоса", что в недалеком будущем неотвратимо разрушит "технологический процесс".
"Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор", — сказал Кучеренко.
Он пояснил, что выводы энергетика "достаточно отрицательны" и тревожны. При этом политик предположил, что схожая ситуация складывается и в других "секторах".
"Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей "готовности"?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!", — подытожил депутат Рады.