МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Оценки украинских энергетиков касательно состояния энергорынка страны "вгоняют в ступор", заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко. Об этом сообщает РИА Новости. Директор МВФ объяснила, сколько сможет выдержать Украина без помощи Запада

Украинский парламентарий в качестве примера привел оценку энергетика Юрия Сакву, который указал, что украинский рынок электроэнергии пятый год подряд движется в направлении "неконтролируемого финансового хаоса", что в недалеком будущем неотвратимо разрушит "технологический процесс".

"Признаю честно — оценкам Юрия Саквы и других украинских профессионалов я доверяю гораздо больше, чем оценкам функционеров. И они отличаются кардинально! И это не просто меня пугает — это вгоняет меня в ступор", — сказал Кучеренко.

Он пояснил, что выводы энергетика "достаточно отрицательны" и тревожны. При этом политик предположил, что схожая ситуация складывается и в других "секторах".

"Трагедия ли это или катастрофа?! Нет — пожалуй, нет! Можно ли ошибаться в оценке реалий нашей "готовности"?! Точно — нет! Сознательно ли это делается?! Ответ ищите сами!", — подытожил депутат Рады.