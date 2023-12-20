2023-12-20T08:54:12+03:00
2023-12-20T08:54:12+03:00
2023-12-20T08:54:12+03:00
2023
https://1prime.ru/energy/20231220/842617785.html
Shell приняла окончательное инвестрешение по проекту в Мексиканском заливе
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Англо-нидерландская энергетическая компания Shell приняла окончательное инвестиционное решение по нефтегазовому проекту Sparta в Мексиканском заливе, сообщается в пресс-релизе... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, газ, сша, shell, мексиканский залив, нефть, газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468930.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468929.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/89/832468928.jpg
https://1prime.ru/business/20231217/842589916.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell приняла окончательное инвестиционное решение по нефтегазовому проекту Sparta в Мексиканском заливе, сообщается в пресс-релизе компании.
"Shell Offshore Inc, дочерняя компания Shell plc, сегодня объявила о финальном инвестиционном решении по Sparta, глубоководному проекту в американской части Мексиканского залива", — говорится в сообщении. При этом объем инвестиций не сообщается.
Проект Sparta принадлежит Shell Offshore Inc (доля 51%, является оператором) и Equinor Gulf of Mexico LLC (49%), принадлежащей норвежской Equinor. Ожидается, что максимальная добыча составит примерно 90 тысяч баррелей нефтяного эквивалента, а объем обнаруженных извлекаемых ресурсов оценивается в 244 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.
Начало добычи на Sparta запланировано на 2028 год, отмечается в релизе.
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.