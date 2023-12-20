МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell приняла окончательное инвестиционное решение по нефтегазовому проекту Sparta в Мексиканском заливе, сообщается в пресс-релизе компании. Новак рассказал о продаже доли Shell в проекте "Сахалин-2"

"Shell Offshore Inc, дочерняя компания Shell plc, сегодня объявила о финальном инвестиционном решении по Sparta, глубоководному проекту в американской части Мексиканского залива", — говорится в сообщении. При этом объем инвестиций не сообщается.

Проект Sparta принадлежит Shell Offshore Inc (доля 51%, является оператором) и Equinor Gulf of Mexico LLC (49%), принадлежащей норвежской Equinor. Ожидается, что максимальная добыча составит примерно 90 тысяч баррелей нефтяного эквивалента, а объем обнаруженных извлекаемых ресурсов оценивается в 244 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Начало добычи на Sparta запланировано на 2028 год, отмечается в релизе.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.