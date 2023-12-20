МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. ФАС может заставить ряд регионов изменить тарифы на электроэнергию на 2024 год, передает "Коммерсантъ". С 1 декабря в России подорожает газ и электроэнергия

По данным издания, регионы, которые резко повысили энерготарифы для бизнеса, но при этом не ввели лимиты льготного потребления для населения, получили замечания от ФАС. Кроме того, если ФАС не отменит решения подобного рода, то отказ от дифференциации может стать массовым явлением, заявил изданию директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

В издании отметили, что наибольшее возмущение ведомства вызвала Иркутская область, так как там одноставочные тарифы на передачу электроэнергии для юридических лиц во втором полугодии 2024 года выросли сразу на 18,6 процента.

В газете подчеркнули, что в Иркутской области большая часть потребления электроэнергии приходится на долю бытовых майнеров, поэтому величина удельного потребления электроэнергии в этом регионе в три раза выше, чем во всех остальных регионах Сибири.

ФАС намерена потребовать пересмотра тарифных решений в девяти регионах России, заключили в издании.