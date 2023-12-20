МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Шульгинов заявил о росте выработки электроэнергии

"Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса.

"Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", — добавил он.