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2023
https://1prime.ru/energy/20231220/842620215.html
Шульгинов оценил устойчивость нефтегазовой отрасли России перед санкциями
Энергетика
Новости
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Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Нефтегазовая... ПРАЙМ, 20.12.2023
нефть, энергетика, новости, газ, нефть, россия, минэнерго
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая отрасль России в этом году выдержала санкционное давление, смогла обеспечить потребителей энергоресурсами, заявил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
"Нефтегазовая отрасль, конечно, испытывала санкционное давление, которое только усиливалось: эмбарго, потолки цен. Приходилось переориентировать энергопоставки на другие рынки. С этим мы столкнулись, но выдержали, потому что обеспечивали и граждан, и потребителей энергоресурсами", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам министра, помимо санкционного давления, российскому топливно-энергетическому комплексу пришлось работать в 2023 году еще и в условиях мирового энергетического кризиса.
"Но думаю, что мы справились, хоть были отдельные моменты, связанные с топливным кризисом", — добавил он.