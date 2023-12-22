МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Китайские государственные нефтегазовые корпорации China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и China National Petroleum Corporation (CNPC) готовятся просить США о снятии санкций с "Арктик СПГ 2" в надежде предотвратить перебои в поставках, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В Польше рассекретили, кого США накажут через "Арктик СПГ 2"

Минфин США 2 ноября внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.

"Государственные компании CNOOC Ltd. и China National Petroleum Corp. владеют долями в проекте "Арктик СПГ 2" ПАО "Новатэк" в России. Компании планируют просить о послаблениях, поскольку меры США несут угрозу поставкам", — пишет агентство.

Как сообщили собеседники Блумберга, суда могут попасть под американские санкции, если будут перевозить СПГ с проекта. Китайские CNOOC и CNPC также закупают СПГ в США и не хотят ставить под угрозу поставки с американских проектов, добавили источники агентства.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первую из них планировалось запустить до конца года, а отгрузки начать в январе 2024 года. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.