МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Суточная выработка электроэнергии из ветра в Евросоюзе достигла годового максимума – доли в 35,9%, следует из данных ассоциации Wind Europe. Ветрогенерация в Европе упала ниже многолетней нормы

Выработка ветровых электростанций в Европе 21 декабря составила 35,9% в общей выработке электроэнергии. Чуть меньше – 35,4% – было еще в январе, тогда как в прошлом году порог в 35% так и не был пройден. Средний за прошедшую неделю показатель составил 20,5%, за ноябрь – 22,5%.

В среднем по году ветер удовлетворяет около 15% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах – ещё больше: в Дании – примерно 44%, Ирландии – 31%, Португалии – 26%, Испании – 24%, Германии – 23%.

В то же время заполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) в ЕС остается высокой. Показатель по состоянию на утро 21 декабря составляет 87,63%, что на 11,4 процентного пункта (п.п.) больше, чем в среднем на эту дату в 2018–2022 годах, и на 4,4 п.п. больше, чем в прошлом году. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 97 миллиардов кубометров. Это примерно на 14 миллиардов кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 6,6 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Уровень заполненности газохранилищ с начала сезона отбора – первой недели ноября – уменьшился к настоящему моменту на 12 п.п. Показатель заполненности ПХГ за день опустился на 0,32 п.п. – около 350 миллионов кубометров. Европейские потребители за эти полтора месяца выбрали около 13,3 миллиарда кубометров газа.

Еврокомиссия отмечала, что газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении надежности газоснабжения в Европе, позволяя в зимний период покрывать до трети потребности ЕС. Регламент хранения газа, принятый для оптимизации подготовки к зиме в июне 2022 года, установил обязательную для стран ЕС цель – заполнять ПХГ на 90% к 1 ноября. В этом году ЕС достиг целевого уровня уже в середине августа.