МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российские производители умных счетчиков электроэнергии попросили Генпрокуратуру провести проверку закупок энергосчетчиков, говорится в письме Ассоциации предприятий в сфере радиоэлектроники, IТ, цифровых инноваций и инжиниринга, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Производители алкоголя в новых регионах РФ продолжат работать без счетчиков

Согласно действующему законодательству гарантирующие поставщики, сетевые организации обязаны с 1 января 2022 года устанавливать только отечественные (включенные в реестр) приборы учета.

"Исходя их анализа фактических обстоятельств следует, что указанные организации в массовых объемах закупают иностранные (не включенные в Реестр (Единый реестр российской радиоэлектронной продукции — прим. ред.)) счетчики электроэнергии… Просим провести проверку в связи с наличием признаков нарушения действующего законодательства, а также конституционных прав и свобод, законных интересов хозяйствующих субъектов РФ в сфере интеллектуального учета электрической энергии при реализации сетевыми организациями, гарантирующими поставщиками своих обязанностей по установке, замене счетчиков", — говорится в письме.

В ассоциации полагают, что в настоящее время на рынке достаточно производителей, чьи счетчики включены в реестр и могут обеспечить потребности рынка. Кроме того, активно растут объемы производства отечественной электронной компонентной базы, которая используется в приборах учета. Организация просит прокуратуру пресечь нарушение прав производителей энергосчетчиков и привлечь нарушителей к ответственности.

Осенью ассоциация обращалась в письме к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением поддержать российских производителей счетчиков электроэнергии, в частности, ввести отчетность по соблюдению квот в отношении минимальной обязательной доли закупок отечественной светотехники и счетчиков электроэнергии и также установить штраф за их невыполнение.