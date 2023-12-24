Свыше 140 тысяч потребителей в ряде регионов остались без света из-за непогоды
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Свыше 140 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения на 18.00 мск из-за непогоды в ряде регионов России, следует из сообщения Минэнерго.
Вечером в субботу Минэнерго сообщало об отключении света у 107 тысяч жителей Дагестана. Днем в воскресенье количество оставшихся без энергоснабжения потребителей в Дагестане сократилось почти втрое, до 36,8 тысячи человек. Также энергетики продолжали восстанавливать нарушенное из-за мокрого снега энергоснабжение ряда регионов Центральной России.
"Количество обесточенных из-за сильного ветра потребителей Дагестана на 18:00 (мск) сократилось до 4,2 тысячи человек", — приводится данные в сообщении министерства.
Работы в регионах центра России продолжаются.
"На 18:00 (мск) отключены потребители: Рязанской области — 34,2 тысячи человек, Владимирской области — 25,9 тысячи человек, Ярославской области — 32,5 тысячи человек", — отмечается в сообщении.
Также идут работы по восстановлению ранее нарушенного из-за сложных погодных условий энергоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках.
"На 18:00 (мск) без электричества остаются потребители: ДНР — 15,1 тысячи человек, ДНР — до 28,9 тысячи человек", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/energy/20231224/842655367.html