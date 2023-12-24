МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Свыше 140 тысяч потребителей остаются без энергоснабжения на 18.00 мск из-за непогоды в ряде регионов России, следует из сообщения Минэнерго. Минэнерго отметило необходимость в повышении глубины нефтепереработки

Вечером в субботу Минэнерго сообщало об отключении света у 107 тысяч жителей Дагестана. Днем в воскресенье количество оставшихся без энергоснабжения потребителей в Дагестане сократилось почти втрое, до 36,8 тысячи человек. Также энергетики продолжали восстанавливать нарушенное из-за мокрого снега энергоснабжение ряда регионов Центральной России.

"Количество обесточенных из-за сильного ветра потребителей Дагестана на 18:00 (мск) сократилось до 4,2 тысячи человек", — приводится данные в сообщении министерства.

Работы в регионах центра России продолжаются.

"На 18:00 (мск) отключены потребители: Рязанской области — 34,2 тысячи человек, Владимирской области — 25,9 тысячи человек, Ярославской области — 32,5 тысячи человек", — отмечается в сообщении.

Также идут работы по восстановлению ранее нарушенного из-за сложных погодных условий энергоснабжения в Донецкой и Луганской народных республиках.

"На 18:00 (мск) без электричества остаются потребители: ДНР — 15,1 тысячи человек, ДНР — до 28,9 тысячи человек", — говорится в сообщении.