КИШИНЕВ, 25 дек — ПРАЙМ. Власти Молдавии планируют в 2024 году уделить особое внимание энергоэффективности зданий, поскольку на их отопление уходит вдвое больше энергии, чем в странах ЕС, заявил министр энергетики Виктор Парликов. Молдавия возьмет кредит у ЕБРР для пополнения запасов газа

"В Молдавии более 50% энергии, которую мы потребляем как страна, — это энергия, которую мы используем для отопления зданий. В среднем на содержание одного квадратного метра зданий мы тратим в два раза больше энергии, чем страны Европейского союза. Вместо того чтобы заниматься тарифным популизмом, мы должны сосредоточиться на уменьшении плат по квитанциям", — заявил Парликов на брифинге.

Он отметил, что в 2024 году 30 зданий в стране получат поддержку на работы по переходу на горизонтальную систему теплоснабжения, теплоизоляцию и другие мероприятия по снижению энергопотребления. Правительство предоставит субсидию, которая покроет более половины расходов на эти работы.

Параллельно с этим правительство проводит программу по замене старой бытовой техники на более энергоэффективную, что позволит снизить энергопотребление в долгосрочной перспективе. Пока эта программа реализуется только для малообеспеченных семей, затем ее результаты будут проанализированы, чтобы создать новую программу национального масштаба. Этим займется недавно созданный национальный центр устойчивой энергетики.

В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома".