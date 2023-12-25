МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, наделяющий частную охрану на объектах топливно-энергетического комплекса правом уничтожать беспилотники (БПЛА). Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Мантуров назвал объемы заказов российских беспилотников властями

Закон позволит усилить безопасность и антитеррористическую защищенность этих объектов от незаконного вмешательства с помощью БПЛА.

Частная охрана объектов ТЭК, согласно документу, получила право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов. Она сможет делать это можно, в том числе, посредством повреждения или уничтожения беспилотников, а также путем подавления или преобразования сигналов дистанционного управления и воздействуя на пульты их управления.

В настоящее время законодательство позволяет уничтожать беспилотники только работникам силовых структур, ведомственной охраны и частных охранных предприятий (ЧОПов), которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности, пояснял ранее соавтор законопроекта, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак.

Частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и ряда других объектов, не имеет законного права противодействовать такой технике. При этом с началом СВО объекты ТЭК не раз подвергались атакам, чаще всего — именно с беспилотников, отмечал Турчак: только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни.

По его словам, новый закон исправит эту ситуацию. Он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.