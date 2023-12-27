Новак: Россия снизила импортозависимость в нефтегазе до 35% за несколько лет
РОССИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СНИЗИЛА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ В НЕФТЕГАЗЕ С 67% ДО 35% — НОВАК
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20231227/842683424.html
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РОССИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СНИЗИЛА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ В НЕФТЕГАЗЕ С 67% ДО 35% — НОВАК
Новость дополняется
https://1prime.ru/energy/20231227/842683424.html
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