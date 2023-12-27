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2023-12-27T11:07:00+03:00

2023

https://1prime.ru/energy/20231227/842683424.html

Новак заявил о снижении импортозависимости России в нефтегазе

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

РОССИЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ СНИЗИЛА ИМПОРТОЗАВИСИМОСТЬ В НЕФТЕГАЗЕ С 67% ДО 35% — НОВАК Новость дополняется ПРАЙМ, 27.12.2023

нефть, энергетика, новости, газ, россия, александр новак, зависимость

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60