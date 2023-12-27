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ТВЭЛ ожидает роста чистой прибыли по итогам 2023 года
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Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что прогнозирует рост своей чистой прибыли по итогам 2023 года на 13,5%, до 62,6 миллиардов рублей. "Чистая прибыль... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, бизнес, новости, россия, твэл, чистая прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что прогнозирует рост своей чистой прибыли по итогам 2023 года на 13,5%, до 62,6 миллиардов рублей.
"Чистая прибыль прогнозируется в размере 62,6 миллиардов рублей (рост год к году — 13,55%)", — говорится в сообщении компании.