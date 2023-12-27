МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ сообщила, что прогнозирует рост своей чистой прибыли по итогам 2023 года на 13,5%, до 62,6 миллиардов рублей. В России могут ввести дифференцированную ставку налога на прибыль

"Чистая прибыль прогнозируется в размере 62,6 миллиардов рублей (рост год к году — 13,55%)", — говорится в сообщении компании.