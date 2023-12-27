Захарова: действия США против "Арктик СПГ 2" бьют по мировой энергобезопасности
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов в отношении "Арктик СПГ 2" оказывают негативное влияние на мировую энергетическую безопасность, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Ситуация вокруг "Арктик СПГ 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который на словах говорит о необходимости соблюдения этой безопасности, на самом деле преследует свои собственные корыстные интересы, пытается вытеснить бизнес-конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность", — заявила дипломат.
По мнению представителя внешнеполитического ведомства, подобные решения усложняют цепочки поставок и приводят к удорожанию энергоресурсов для конечного потребителя.
Дипломат также добавила, что Россия и Китай будут продолжать развивать свое энергетическое сотрудничество, несмотря на наложенные на проект санкции. Она отметила, что сотрудничество в области энергетики является одним из ключевых аспектов отношений между двумя государствами.
Ранее Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.
В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Среди них французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Каждый иностранный акционер владеет десятью процентами в "Арктик СПГ 2". "Новатэку" принадлежит 60 процентов.
https://1prime.ru/energy/20231227/842684505.html