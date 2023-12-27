МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Действия Соединенных Штатов в отношении "Арктик СПГ 2" оказывают негативное влияние на мировую энергетическую безопасность, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Новак ожидает первые отгрузки с "Арктик СПГ 2" в первом квартале

"Ситуация вокруг "Арктик СПГ 2" еще раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который на словах говорит о необходимости соблюдения этой безопасности, на самом деле преследует свои собственные корыстные интересы, пытается вытеснить бизнес-конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность", — заявила дипломат.

По мнению представителя внешнеполитического ведомства, подобные решения усложняют цепочки поставок и приводят к удорожанию энергоресурсов для конечного потребителя.

Дипломат также добавила, что Россия и Китай будут продолжать развивать свое энергетическое сотрудничество, несмотря на наложенные на проект санкции. Она отметила, что сотрудничество в области энергетики является одним из ключевых аспектов отношений между двумя государствами.

Ранее Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект.

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве России сообщила, что иностранные акционеры проекта "Арктик СПГ 2", который в начале ноября попал под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Среди них французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC. Каждый иностранный акционер владеет десятью процентами в "Арктик СПГ 2". "Новатэку" принадлежит 60 процентов.