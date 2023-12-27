МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Затраты на геологоразведку по углеводородам в России за 11 месяцев 2023 года уже превысили 300 миллиардов рублей, рассказал глава Роснедр Евгений Петров в ходе брифинга. Новак спрогнозировал рост потребления газа и нефтепродуктов в России

"Цифры будут за 11 месяцев, потому что сейчас у нас идёт обработка информации за декабрь. Но могу сказать, что общий тренд идёт на рост… За 2023 год по УВС (углеводородное сырье) объем затрат составил больше 300 миллиардов рублей", — рассказал он.

"Хочется отметить, что практически 70% этих средств направлены на геологоразведочное бурение, что для нас наиболее ценно именно с точки зрения дальнейших приростов минерально-сырьевой базы", — добавил глава Роснедр.