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Глава "Роснедр" отчитались о затратах на геологоразведку по углеводородам
Энергетика
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Затраты на геологоразведку по углеводородам в России за 11 месяцев 2023 года уже превысили 300 миллиардов рублей, рассказал глава Роснедр Евгений Петров в ходе брифинга. "Цифры... ПРАЙМ, 27.12.2023
нефть, энергетика, новости, газ, роснедра, россия, геологоразведка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Затраты на геологоразведку по углеводородам в России за 11 месяцев 2023 года уже превысили 300 миллиардов рублей, рассказал глава Роснедр Евгений Петров в ходе брифинга.
"Цифры будут за 11 месяцев, потому что сейчас у нас идёт обработка информации за декабрь. Но могу сказать, что общий тренд идёт на рост… За 2023 год по УВС (углеводородное сырье) объем затрат составил больше 300 миллиардов рублей", — рассказал он.
"Хочется отметить, что практически 70% этих средств направлены на геологоразведочное бурение, что для нас наиболее ценно именно с точки зрения дальнейших приростов минерально-сырьевой базы", — добавил глава Роснедр.