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"Росатом" выполнил задание ФАС по выработке электроэнергии
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"Росатом" выполнил задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в РФ в 2023 году в объеме 218,8 миллиарда киловатт-часов, следует из слов... ПРАЙМ, 27.12.2023
энергетика, новости, россия, росатом, фас, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Росатом" выполнил задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в РФ в 2023 году в объеме 218,8 миллиарда киловатт-часов, следует из слов генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева.
Верхний показатель по выработке электроэнергии на 2023 год для "Росатома", установленный ФАС России, составлял 218,8 миллиарда киловатт-часов.
"В выработке электроэнергии, несмотря на сложности, несмотря на трудности, успешно справились с заданием Федеральной антимонопольной службы", — сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.
"Росатом" — крупнейшая электрогенерирующая компания в России. Сейчас в РФ в эксплуатации находятся 37 атомных энергоблоков разного типа и разной мощности. Доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет около 20%.