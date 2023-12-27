МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. "Росатом" выполнил задание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по выработке электроэнергии в РФ в 2023 году в объеме 218,8 миллиарда киловатт-часов, следует из слов генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева. Лихачев заявил, что "Росатом" полностью выполнил гособоронзаказ в 2023 году

Верхний показатель по выработке электроэнергии на 2023 год для "Росатома", установленный ФАС России, составлял 218,8 миллиарда киловатт-часов.

"В выработке электроэнергии, несмотря на сложности, несмотря на трудности, успешно справились с заданием Федеральной антимонопольной службы", — сказал Лихачев в новогоднем видеообращении к работникам атомной отрасли РФ.

"Росатом" — крупнейшая электрогенерирующая компания в России. Сейчас в РФ в эксплуатации находятся 37 атомных энергоблоков разного типа и разной мощности. Доля атомной генерации в общем энергобалансе страны составляет около 20%.