МАДРИД, 27 дек — ПРАЙМ. Правительство Испании собирается постепенно отменить снижение налогов на электричество и газ в течение следующих шести месяцев, при этом все же сохранив льготы по НДС на некоторые продукты питания, заявил в среду премьер-министр королевства Педро Санчес. Без России дорого. В Австрии признали роковую ошибку

"В связи с падением цен на энергоносители, благодаря решительным действиям испанского правительства, мы решили отменить снижение налогов, связанных с электричеством и газом, но это будет сделано постепенно в течение следующих шести месяцев", — сказал он на пресс-конференции после финального в этом году заседания Совета министров.

Кроме того, председатель правительства объявил о продлении еще на один год срока действия налога на сверхприбыль как в финансовом, так и в энергетическом секторе.

В октябре 2022 года Совет министров Испании утвердил план действий в чрезвычайных ситуациях в области энергетики (план +SE), направленный на сокращение потребления газа в стране. Этот план содержит 73 меры, структурированные в шесть больших блоков: энергосбережение и энергоэффективность; продвижение "энергетического перехода"; защита уязвимых потребителей, домашних хозяйств и предприятий; фискальные меры; стратегическая автономия; солидарность с другими европейскими партнерами. Некоторые из этих мер, такие как снижение НДС на газ до 5% с 21% или реформа регулируемого тарифа на электроэнергию, уже были одобрены ранее.