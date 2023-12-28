МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Объем поставок "Газпрома" в Китай по итогам года составит свыше 22,5 миллиарда кубометров газа при контрактных обязательствах 22 миллиарда, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания. "Газпром" ожидает уверенные финансовые результаты в 2023 году

"Объем поставок в Китай за 2023 год составит свыше 22,5 миллиарда кубометров газа при наших контрактных обязательствах 22 миллиарда кубометров", — приводятся слова Миллера в стенограмме совещания.

Кроме того, Миллер отметил, что "Газпром" заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном в середине 2024 года на ПМЭФ.

"И среднесрочные пятнадцатилетние контракты, о которых мы договорились с нашими партнерами в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, будут заключены в середине следующего года на Петербургском международном экономическом форуме. И 1 ноября 2025 года надежные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики", — приводятся его слова в стенограмме итогового совещания компании.

Также глава компании напомнил, что "Газпром" в декабре поставляет газ в Узбекистан по газопроводам "Средняя Азия — Центр" в максимально технологически возможном режиме.

"И я здесь хотел бы отметить рост поставок газа в Узбекистан. В начале декабря этого года морозы пришли также и в Узбекскую Республику. И мы с вами обеспечили поставки газа в Узбекистан в два раза выше, чем наши суточные контрактные обязательства. И сегодня, в декабре-месяце, в Узбекистан поставляем газ в максимально технологически возможном режиме в коридоре газопровода "Средняя Азия — Центр", — сказал Миллер.

Новость дополняется