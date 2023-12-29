МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Бензин и летнее дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу продолжили дорожать, при этом цены замедлили темпы роста по сравнению с предыдущим торговым днем, следует из материалов торгов. Минэнерго ожидает, что рост цен на топливо не превысит инфляцию

Цена бензина марки Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы выросла на 0,04%, до 39 877 рублей за тонну, Аи-95 — на 0,3%, до 43 055 рублей.

Стоимость летнего дизельного топлива за торговый день поднялась на 0,34%, до 53 198 рублей за тонну. В то же время подешевело межсезонное дизтопливо: на 0,04%, до 53 428 рублей, а зимнее — на 2,17%, до 63 840 рублей за тонну.

Биржевая стоимость мазута за пятницу упала на 4,52%, до 13 106 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 4,69%, до 24 163 рублей.

Биржевые цены на топливо в России начали расти весной и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов.

В начале октября меры были скорректированы — в частности, был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем, 17 ноября, кабмин снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива. Общие запасы нефтепродуктов в РФ составляют более 5 миллионов тонн, сообщало в конце ноября Минэнерго.