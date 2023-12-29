МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала проект приказа с правилами расчета цены контракта на моторное топливо для государственных закупок, определив порядок установления начальной максимальной цены контракта (НМЦК), которая будет формироваться на основе биржевых и внебиржевых индикаторов, сообщает пресс-служба ведомства. Иностранцам разрешили использовать бумажные документы при госзакупках

"ФАС разработала единые правила расчета НМЦК на моторное топливо в рамках госзакупок. Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) будет определяться на основании биржевых и внебиржевых индикаторов", — говорится в сообщении.

"Проект документа определяет расчет стоимости для трех составляющих: начальная максимальная цена контракта, цена контракта с единственным поставщиком и начальная единица товара", — уточняется в релизе.

На сайте Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) размещаются территориальные индексы, по которым госзаказчики смогут определять оптовую цену топлива, отмечает ФАС. Если же вид топлива не реализуется на бирже, то его стоимость для государственных и муниципальных нужд формируется на основании данных Росстата.

Сформированная на бирже рыночная цена позволит госзаказчикам при формировании НМЦК избежать завышенных цен, которые могут быть определены по итогам рассмотрения запроса предложений у участников нефтяного рынка, говорится в пресс-релизе службы.