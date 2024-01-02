2024-01-02T16:57:03+03:00
2024-01-02T16:57:03+03:00
2024-01-02T16:57:03+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240102/842723650.html
Немцев предупредили о повышении цен на электричество и газ
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в... ПРАЙМ, 02.01.2024
энергетика, новости, газ, германия, e.on, цены на электроэнергию, цены на газ
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468187.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468187.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468186.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468186.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468178.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83246/81/832468178.jpg
https://1prime.ru/world/20240101/842721573.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 2 янв — ПРАЙМ. В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в интервью Rheinische Post.
"После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года. Это нехороший сигнал для потребителей", — заявил он.
По словам Бирнбаума, это является комплексной проблемой, порожденной повышением НДС на газ, отменой регулировки цен для конечных потребителей за эксплуатацию энергосетей и прочих мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество.
Отмена так называемого ценового тормоза на энергоносители, который должен был действовать до марта текущего года, связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.