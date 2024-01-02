БЕРЛИН, 2 янв — ПРАЙМ. В Германии ввиду бюджетного кризиса снова могут вырасти цены на электроэнергию и газ для конечного потребителя, заявил глава энергетического концерна E.ON Леонхард Бирнбаум в интервью Rheinische Post. СМИ: экономика Германии движется на спад по пути Италии

"После предыдущего снижения цен, при текущих обстоятельствах, электричество и газ могут снова подорожать с 2024 года. Это нехороший сигнал для потребителей", — заявил он.

По словам Бирнбаума, это является комплексной проблемой, порожденной повышением НДС на газ, отменой регулировки цен для конечных потребителей за эксплуатацию энергосетей и прочих мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество.

Отмена так называемого ценового тормоза на энергоносители, который должен был действовать до марта текущего года, связана с необходимостью сокращения расходов в проекте бюджета на 2024 год из-за решения конституционного суда. Ранее он признал неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.