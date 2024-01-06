МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. "Росатом" видит 2024 год переломным с точки зрения начала практического освоения технологий атомной энергетики нового, четвертого поколения, подразумевающих замыкание ядерного топливного цикла, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Лихачев заявил об уверенности в безопасной эксплуатации ЗАЭС

"Я бы назвал его (2024 год) переломным в части начала работы уже в планетарном масштабе над технологическим ландшафтом четвертого поколения (атомной) энергетики. Мы его в этом году должны начать, это серьезная, вдумчивая работа, потому что международная "атомная семья" должна дать определение четвертому поколению… на основе практических, референтных, как мы говорим, решений", — сказал Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, "Росатом" успешно, по плану продолжает "флагманский проект атомной энергетики планеты" по строительству в городе Северске Томской области опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК), относящегося к четвертому поколению технологий атомной энергетики.

Для четвертого поколения термин "реактор" заменяется более корректным термином "система", что включает в себя как непосредственно сам ядерный реактор, так и переработку (рециклирование) ядерного топлива. Такие новые системы должны обладать более высокими, чем предыдущие поколения, эксплуатационными показателями в области обеспечения конкурентоспособности, безопасности и надежности, а также защиты от распространения делящихся ядерных материалов.

Некоторые системы четвертого поколения будут работать на основе реакторов на быстрых нейтронах, позволяющих организовать замкнутый ядерный топливный цикл (ЗЯТЦ). Он позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах.

Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) — самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.

Опытно-демонстрационный энергетический комплекс, сооружаемый в Северске в рамках отраслевого проекта "Прорыв", будет состоять из энергоблока с реактором на быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем и замыкающего ядерный топливный цикл пристанционного завода, который включает в себя модуль переработки облученного смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива.

ОДЭК впервые в мире должен продемонстрировать устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих замыкание ядерного топливного цикла. Пристанционный вариант организации топливного цикла позволяет отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки.

Планируется, что в первом квартале 2024 года будет введен в эксплуатацию завод по производству ядерного топлива реактора БРЕСТ (так называемый модуль фабрикации/рефабрикации).