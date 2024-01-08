МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Правительство перенесло сроки конкурсных отборов мощности в энергетике — конкурентный отбор мощности (КОМ) на 2027 год пройдет до 1 августа 2024 года, отбор проектов модернизации ТЭС (КОММод) — не позднее 20 декабря, следует из постановления правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. В ГТЛК оценили российские мощности по производству авиатехники

"До 1 августа 2024 года проводится долгосрочный конкурентный отбор мощности с периодом поставки мощности по итогам такого отбора с 1 января 2027 года", — говорится в постановлении.

Конкурентный отбор мощности-2027 должен был состояться в феврале 2024 года, осенью 2023 года компании-производители электроэнергии просили сдвинуть сроки проведения конкурса на осень текущего года из-за сохраняющихся сложностей с эксплуатацией парогазового оборудования.

В дальнейшем, начиная с 2025 года, ежегодные конкурентные отборы мощности будут проводиться до 15 февраля, отмечается в постановлении.

Также документом установлены сроки проведения в 2024 году отбора проектов модернизации тепловых электростанций на 2028 год. Прием заявок должен состояться до 1 ноября, а не к началу апреля, как намечалось ранее, завершиться отбор должен "не позднее 20 декабря".

Оба конкурсных отбора в текущем году не проводились.

Перенос сроков КОМ и КОММод нужен в целях учета всех принятых решений и документов стратегического планирования, а также появления большей определенности по производственным возможностям предприятий энергомашиностроения, объясняло ранее Минэнерго необходимость переноса.

Генерирующие компании уже тогда планировали обращение об очередном переносе сроков отбора — на осень 2024 года.

О соответствующем предложении сообщалось в презентации главы набсовета "Совета производителей энергии" Александры Паниной на конференции производителей энергии, где она упоминала о технических сложностях в отношении ряда иностранного оборудования и предлагала сдвинуть на фоне этого отбор.