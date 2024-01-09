МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет в конце марта нынешнего года в Сочи, сообщил "Росатом". "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на СМП

"Международный форум "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта", — говорится в сообщении госкорпорации.

Форум, который состоится на федеральной территории "Сириус" в Парке науки и искусств "Сириус", объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.

Ключевая тема форума в этом году — "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.