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"Росатом" проведет один из крупнейших международных форумов "Атомэкспо"
Энергетика
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Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет в конце марта нынешнего года в Сочи, сообщил "Росатом". "Международный форум... ПРАЙМ, 09.01.2024
энергетика, новости, россия, росатом, форум
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Один из крупнейших международных форумов в области мирного атома "Атомэкспо-2024" пройдет в конце марта нынешнего года в Сочи, сообщил "Росатом".
"Международный форум "Атомэкспо-2024" пройдет 25-26 марта", — говорится в сообщении госкорпорации.
Форум, который состоится на федеральной территории "Сириус" в Парке науки и искусств "Сириус", объединит руководителей государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных экспертов.
Ключевая тема форума в этом году — "Чистая энергетика: создавая будущее вместе". Планируется обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.