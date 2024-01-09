МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в 2024 году могут увеличиться за счет роста производства на заводах "Ямал СПГ" (мощностью 17,4 миллиона тонн) и "Сахалин-2" (мощностью около 11,6 миллиона тонн), такой прогноз привел РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Эксперт раскрыл долю американского СПГ в импорте ЕС и Турции в 2023 году

Производство СПГ в России в 2023 году составило 32,3 миллиона тонн, отметил эксперт, ссылаясь на данные Kpler. Почти весь объем, как добавил Пучкарев, пришелся на экспорт. "Полагаем, что в 2024 году объемы могут увеличиться за счет роста производства на "Ямале СПГ", "Сахалине-2", — сказал он. Оба СПГ-завода в летние месяцы прошедшего года снижали выпуск и отгрузки из-за плановых ремонтов.

Поставки СПГ из России в 2024 году, согласно прогнозу социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, подготовленного министерством экономического развития, вырастут по консервативному сценарию до 37 миллионов тонн, по базовому — до 38 миллионов тонн в 2024 году, до 39 и 40 миллионов тонн соответственно в 2025 году, до 39 и 44 миллионов тонн в 2026 году.

"Считаем, что доля экспорта на европейский рынок будет постепенно снижаться, отражая переориентацию региона на поставки из других стран", — добавил собеседник агентства. Выпадающие объемы экспорта российского СПГ будут перенаправляться на азиатские рынки, отметил он.

Эксперт не высказался определенно о перспективах отгрузок с "Арктик СПГ-2", которые планировалось начать в январе. Минфин США в ноябре прошлого года внес ООО "Арктик СПГ 2" в санкционный список. Западные СМИ сообщали, что "Новатэк" направил покупателям уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. "Пока сложно понять масштаб вызванных санкционными ограничениями проблем компании, чтобы оценить конкретные сроки начала поставок", — сказал эксперт в заключение.