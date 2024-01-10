МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Теплоснабжение подвели уже к 146 домам из 176, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В Подольске по решению Путина национализируют патронный завод

Ранее он рассказал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. В ликвидации последствий участвуют предприятия из разных округов региона.

"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления", — написал Климов в телеграм.

Глава Подмосковья уточнил, что осталось подвести тепло к 37 домам.

По данным Воробьева, из многоэтажных домов без отопления всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним завершатся до конца дня.

Ранее на котельной, расположенной на "Климовском специализированном патронном заводе", произошла авария, в результате которой более сотни домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления. По словам Воробьева, в настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 122, работают более 200 бригад, половина из них — электрики.