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Воробьев назвал число домов в Климовске, обеспеченных теплом после ЧС
Энергетика
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Теплоснабжение подвели уже к 146 домам из 176, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Ранее он рассказал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в... ПРАЙМ, 10.01.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Теплоснабжение подвели уже к 146 домам из 176, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее он рассказал, что владелец частной котельной в Подольске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы. В ликвидации последствий участвуют предприятия из разных округов региона.
"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления", — написал Климов в телеграм.
Глава Подмосковья уточнил, что осталось подвести тепло к 37 домам.
По данным Воробьева, из многоэтажных домов без отопления всего 12, они находятся в центральной части города. Работы по ним завершатся до конца дня.
Ранее на котельной, расположенной на "Климовском специализированном патронном заводе", произошла авария, в результате которой более сотни домов в микрорайоне Климовск в Подольске остались без отопления. По словам Воробьева, в настоящее время из 176 домов к отоплению подключены 122, работают более 200 бригад, половина из них — электрики.