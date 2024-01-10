МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Незначительный дефицит электроэнергии ожидается в энергосистеме Украины в среду, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В Германии подсчитали, на сколько сократилась западная помощь Украине

"Сейчас электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения потребителей. Впрочем, диспетчерский центр в течение дня прогнозирует возможный незначительный дефицит в энергосистеме — не более 3%. Для покрытия будет задействована вся мощность работающих в системе электростанций", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".

В компании заверили, что вводить графики отключений потребителей не планируется. Увеличение потребления электроэнергии в "Укрэнерго" объясняют, в частности, похолоданием.

"Из-за низких температурных условий все украинские электростанции работают на максимальной мощности. Для покрытия растущего уровня потребления они должны дополнительно очень быстро и существенно увеличивать выработку электроэнергии, что может привести к технологическим нарушениям. В то же время большинство тепловых электростанций все еще восстанавливается после массированных ракетных атак прошлой зимой", — отметили в компании.

Также "Укрэнерго" призвала в ближайшие дни экономно расходовать электроэнергию.

Накануне "Укрэнерго" сообщала, что во вторник на Украине зафиксирован максимальный уровень потребления электроэнергии с начала этого отопительного сезона.

Премьер Украины Денис Шмыгаль неоднократно заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны. По его словам, страна получила средства для вхождения в отопительный сезон, а "Укрэнерго" сообщала, что до начала отопительного сезона планируется отремонтировать рекордное число блоков электростанций.