МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Нынешние высокие мировые цены на уран открывают выигрышные перспективы для "Росатома", который сможет скомпенсировать потенциальные убытки из-за возможных санкционных запретительных мер со стороны США в отношении поставок российского урана, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров. Биржевая стоимость урана обновила рекорд 2007 года

Стоимость урана за 2023 год на мировом рынке почти удвоилась им продолжает расти — сейчас цена закиси-окиси урана U3O8 превысила 94 доллара за фунт, впервые достигнув уровня 2007 года и времен так называемого "ядерного ренессанса". Закись-окись урана является основным компонентом урановых концентратов, служащих сырьем для производства топлива ядерных реакторов.

"Рост цен на природный уран во многом связан с сиюминутными причинами. Это и страх западных энергокомпаний перед возможным введением санкций против российских поставок, и последствия переворота в Нигере, и действия частных фондов, активно скупавших уран на протяжении всего 2023 года", — сказал Уваров РИА Новости. "В то же время физического дефицита урана на рынке не ожидается", — подчеркнул он.

Сложившейся ситуацией спешат воспользоваться западные производители, работающие в сфере ядерного топливного цикла, отметил Уваров.

"Касается это не только добычи урана, но и услуг по его обогащению. В этом секторе сложилась парадоксальная ситуация, так как цены на обогащенный уран вернулись на отметки, характерные для технологии предыдущего поколения (энергозатратное газодиффузионное обогащение)", — сказал собеседник агентства.

"Росатом" может выбрать два варианта поведения, и оба — выигрышные для российских атомщиков, подчеркнул Уваров.

"С одной стороны, "Росатом" может продавать свой обогащенный урановый продукт по текущим высоким ценам, что позволит скомпенсировать потенциальные убытки от возможных санкционных мер со стороны США. С другой стороны, "Росатом" может предлагать скидки от уровня рыночных цен своим постоянным клиентам, тем самым укрепляя их желание продолжать сотрудничество с российской атомной отраслью, несмотря на политическое давление Запада", — пояснил эксперт.

"Росатом" ранее подчеркивал, что всегда, в полном объеме и в согласованный срок выполнял свои контрактные обязательства по экспорту урана и будет продолжать это делать впредь. Атомная энергетика должна быть ограждена от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений, указывала госкорпорация.