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2024
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Французы начнут экономить на электричестве, пишут СМИ
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Более половины французов планируют снизить потребление электричества в 2024 году, вероятная причина — желание сэкономить на фоне роста тарифов и инфляции, сообщает газета Figaro... ПРАЙМ, 15.01.2024
энергетика, альтернативная энергетика, новости, инфляция, франция, электроэнергия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Более половины французов планируют снизить потребление электричества в 2024 году, вероятная причина — желание сэкономить на фоне роста тарифов и инфляции, сообщает газета Figaro со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Wavestone.
"57% заявляют, что снизят потребление электричества в этом году… тарифы на электричество должны вырасти на 10% с 1 февраля, а бюджет домохозяйств находится под давлением из-за инфляции уже долгие месяцы, что наводит на мысль о вынужденности данной меры", — пишет газета.
Отмечается, что среди домохозяйств с низким доходом количество планирующих снизить потребление электричества достигает 66%.
При этом 45% французов также планируют снизить потребление газа и 49% — бензина.
Кроме того, французы планируют снизить траты и по другим направлениям — одна треть (32%) намерена тратить меньше на покупку продуктов, 56% — на досуг и 64% — на одежду. Такие планы сэкономить в Wavestone объясняют отсутствием у французов четкого видения того, что их может ожидать в экономическом плане в ближайшие месяцы.