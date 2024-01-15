МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Более половины французов планируют снизить потребление электричества в 2024 году, вероятная причина — желание сэкономить на фоне роста тарифов и инфляции, сообщает газета Figaro со ссылкой на данные консалтинговой фирмы Wavestone. Французы стали значительно реже пить вино

"57% заявляют, что снизят потребление электричества в этом году… тарифы на электричество должны вырасти на 10% с 1 февраля, а бюджет домохозяйств находится под давлением из-за инфляции уже долгие месяцы, что наводит на мысль о вынужденности данной меры", — пишет газета.

Отмечается, что среди домохозяйств с низким доходом количество планирующих снизить потребление электричества достигает 66%.

При этом 45% французов также планируют снизить потребление газа и 49% — бензина.

Кроме того, французы планируют снизить траты и по другим направлениям — одна треть (32%) намерена тратить меньше на покупку продуктов, 56% — на досуг и 64% — на одежду. Такие планы сэкономить в Wavestone объясняют отсутствием у французов четкого видения того, что их может ожидать в экономическом плане в ближайшие месяцы.