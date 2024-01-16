WSJ: Shell приостановила поставки клиентам через Красное море
МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Британский нефтяной гигант Shell PLC приостановил все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским… хуситам спровоцировали опасения дальнейшей эскалации", — пишет издание.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.
Как отмечает Wall Street Journal, в прошлом месяце танкер, зафрахтованный Shell для перевозок индийского авиатоплива, подвергся атаке беспилотника в Красном море. А на прошлой неделе, по данным собеседников газеты, компания приняла решение приостановить все транзитные перевозки из-за опасений, что попадание по цели может спровоцировать масштабный разлив нефти, а также представляет угрозы для экипажа кораблей.
В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море сообщила британская BP. А в понедельник СМИ сообщили, что государственная компания Qatar Energy приостанавливает перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
Shell — британско-нидерландский энергетический концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.
https://1prime.ru/energy/20240116/842814061.html