МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Англо-нидерландская энергетическая компания Shell на неопределенный срок приостановила перевозки через Красное море из-за опасений эскалации военной ситуации, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Shell заключила соглашение с канадским проектом на 20 лет о поставках СПГ

"Британский нефтяной гигант Shell PLC приостановил все поставки через Красное море на неопределенный срок после того, как удары США и Великобритании по йеменским… хуситам спровоцировали опасения дальнейшей эскалации", — пишет издание.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решил приостановить перевозки через Красное море. США и Великобритания в ночь на пятницу нанесли удары по объектам хуситов, назвав это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Как отмечает Wall Street Journal, в прошлом месяце танкер, зафрахтованный Shell для перевозок индийского авиатоплива, подвергся атаке беспилотника в Красном море. А на прошлой неделе, по данным собеседников газеты, компания приняла решение приостановить все транзитные перевозки из-за опасений, что попадание по цели может спровоцировать масштабный разлив нефти, а также представляет угрозы для экипажа кораблей.

В декабре о приостановке перевозок нефти через Красное море сообщила британская BP. А в понедельник СМИ сообщили, что государственная компания Qatar Energy приостанавливает перевозки сжиженного природного газа (СПГ).

Shell — британско-нидерландский энергетический концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. В 2021 году компания перенесла свою штаб-квартиру из Гааги в Лондон.