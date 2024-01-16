АФИНЫ, 16 янв — ПРАЙМ. Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в 2023 году, незначительно уступив США, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за 2023 год. 

Производственные площадки "Арктик СПГ 2"

Завод "Арктик СПГ 2" намерен начать первые отгрузки для поставок в Азию

Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года, и уже по итогам первого полугодия 2023 года Россия вышла на второе место.

Терминал СПГ в Ревитуссе (пункт входа Агиа Триада) был основным пунктом поставки природного газа в Грецию в 2023 году, обеспечив 43,55% всего импорта, сообщила DESFA.

"В частности, около 28,52 ТВт.ч СПГ было выгружено 41 танкером из семи стран. Крупнейшим экспортером СПГ в нашу страну оставались США (10,75 ТВт.ч) с долей 37,69%. На втором месте — импорт из России (8,38 ТВт.ч), далее следуют Египет (3,5 ТВт.ч), Алжир (3,47 ТВт.ч), Норвегия (0,97 ТВт.ч), Нигерия (0,94 ТВт.ч) и Испания (0,51 ТВт.ч)", — сообщила компания.

Совокупный импорт природного газа составил 67,71 ТВт.ч, сократившись на 21,41% по сравнению с 86,16 ТВт.ч в 2022 году.

Согласно данным DESFA за 2023 год, общий спрос на природный газ (внутреннее потребление и экспорт) снизился на 21,56%, достигнув 67,6 ТВт.ч по сравнению с 86,18 ТВт.ч в 2022 году. Внутреннее потребление сократилось на 10,13 % — до 50,91 ТВт.ч с 56,65 ТВт.ч в 2022 году, а экспорт газа — на 43,48 %, до 16,69 ТВт.ч с 29,53 ТВт.ч.