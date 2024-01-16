АФИНЫ, 16 янв — ПРАЙМ. Россия заняла второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Грецию в 2023 году, незначительно уступив США, сообщил оператор газотранспортной системы Греции DESFA итоги потребления природного газа за 2023 год. Завод "Арктик СПГ 2" намерен начать первые отгрузки для поставок в Азию

Ранее Россия не поставляла сжиженный природный газ в Грецию, поставки начались во второй половине 2022 года, и уже по итогам первого полугодия 2023 года Россия вышла на второе место.

Терминал СПГ в Ревитуссе (пункт входа Агиа Триада) был основным пунктом поставки природного газа в Грецию в 2023 году, обеспечив 43,55% всего импорта, сообщила DESFA.

"В частности, около 28,52 ТВт.ч СПГ было выгружено 41 танкером из семи стран. Крупнейшим экспортером СПГ в нашу страну оставались США (10,75 ТВт.ч) с долей 37,69%. На втором месте — импорт из России (8,38 ТВт.ч), далее следуют Египет (3,5 ТВт.ч), Алжир (3,47 ТВт.ч), Норвегия (0,97 ТВт.ч), Нигерия (0,94 ТВт.ч) и Испания (0,51 ТВт.ч)", — сообщила компания.

Совокупный импорт природного газа составил 67,71 ТВт.ч, сократившись на 21,41% по сравнению с 86,16 ТВт.ч в 2022 году.

Согласно данным DESFA за 2023 год, общий спрос на природный газ (внутреннее потребление и экспорт) снизился на 21,56%, достигнув 67,6 ТВт.ч по сравнению с 86,18 ТВт.ч в 2022 году. Внутреннее потребление сократилось на 10,13 % — до 50,91 ТВт.ч с 56,65 ТВт.ч в 2022 году, а экспорт газа — на 43,48 %, до 16,69 ТВт.ч с 29,53 ТВт.ч.