МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Французская TotalEnergies объявила форс-мажор: компания не будет закупать сжиженный природный газ (СПГ) с проекта "Арктик СПГ 2" в 2024 году, передает агентство Reuters официальное заявление TotalEnergies. Завод "Арктик СПГ 2" намерен начать первые отгрузки для поставок в Азию

"Мы объявили форс-мажор в соответствии с существующими контрактами и будем соблюдать принятый режим санкций", — говорится в сообщении. "Соответственно, мы не планируем получать СПГ с проекта "Арктик СПГ 2" в 2024 году", — цитирует заявление Reuters.

Накануне агентство со ссылкой на источники сообщало, что первые отгрузки для поставки в Азию с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" могут начаться в конце января.

Как в конце года сообщал вице-премьер России Александр Новак, первые отгрузки с проекта "Новатэка" "Арктик СПГ 2" ожидаются в первом квартале 2024 года.

Минфин США в ноябре внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" — дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует одноименный СПГ-проект. Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. После этого стало известно, что иностранные акционеры проекта также объявили форс-мажор по участию в нем, писала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве РФ. Это означает их отказ от обязанностей по его финансированию и выполнению offtake-контрактов на СПГ.

"Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по производству СПГ мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Запустить первую из трех очередей завода планировалось до конца года, а начать коммерческие поставки – в январе. "Новатэк" владеет в проекте 60%, еще по 10% принадлежат французской TotalEnergies, китайским CNPC и CNOOC, а также консорциуму японских Mitsui и JOGMEC.