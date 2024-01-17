ВЕНА, 17 янв — ПРАЙМ. Австрийская нефтегазовая компания OMV намерена защищать свои права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении, заявил глава компании Альфред Штерн. В Австрии оценили риск приостановки транзита газа через Украину

"У нас есть хорошая юридическая стратегия, но я не могу комментировать ее публично. Ясно одно: мы будем защищать права OMV изо всех сил", — сказал Штерн в интервью австрийской газете die Presse.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с "Газпромом" будут проданы новым российским собственникам. Речь идет об ачимовских отложениях Уренгойского месторождения (Wintershall имеет доли в трех СП — "Ачимгазе", "Ачим Девелопменте" и "Ачим сбыте") и о Южно-Русском месторождении (Wintershall владеет в "Севернефтегазпроме" 35%, а OMV — 25%). При этом действующие совместные предприятия будут заменены новыми структурами, с сохранением в них доли "Газпрома".

Новым собственником долей иностранцев в ачиме Уренгойского месторождения станет ООО "Газовые технологии". Согласно данным ЕГРЮЛ, в августе текущего года юрлицо с таким названием учредил в Санкт-Петербурге банк "Россия".

Собственником на Южно-Русском месторождении станет страховая компания "Согаз". Сделки, согласно указу, должны пройти по рыночной стоимости, их цену определит правительство. После оплаты средства, которые должны получить Wintershall и OMV, будут заморожены в России на счетах типа С.