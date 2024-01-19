МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. "Росатом" перевыполнил план по добыче урана в России в 2023 году, сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона атомной госкорпорации. Россия вновь стала главным экспортером урана в США

"В исторически традиционной для горнорудного дивизиона сфере — добыче урана — удалось перевыполнить плановый показатель госкорпорации "Росатом" на 90 тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что высоких показателей удалось достичь, в том числе, благодаря инвестициям в производство и применению новых технологий.

Конкретные цифры сейчас не раскрываются. В 2022 году горнорудный дивизион "Росатома" добыл в РФ 2,508 тысячи тонн урана.

Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания – АО "Атомредметзолото") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире. Дивизион управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае, Бурятии, Курганской области.

Горнорудный дивизион "Росатома" (управляющая компания — АО "Атомредметзолото") входит в число крупнейших производителей природного урана в мире. Дивизион управляет российскими уранодобывающими активами, представленными в Забайкальском крае, Бурятии, Курганской области.

Помимо добычи урана дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса, среди которых – попутная добыча скандия, добыча бурого угля, производство редкоземельных металлов, создание производства лития на базе Колмозерского литиевого месторождения (проект "Полярный литий"), проектирование производственного комплекса на базе Павловского свинцово-цинкового месторождения (АО "Первая горнорудная компания") и другие.