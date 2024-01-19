ПАРИЖ, 19 янв — ПРАЙМ. Французская энергетическая компания TotalEnergies готова сдерживать цены на топливо на своих АЗС на уровне 1,99 евро за литр до конца года, сообщил глава компании Патрик Пуйянне. Евросоюз пока поддерживает импорт СПГ из России, заявил глава Total

В сентябре компания объявила о продлении мер по сдерживанию цен на бензин на своих автозаправках во Франции на уровне 1,99 евро за литр бензина или дизеля на срок "после 2023 года" из-за сохраняющихся высоких цен в стране.

"Да, конечно. Я уже говорил об этом, я думаю, что это мера, которую ценят наши клиенты и потребители. Это долгосрочное обязательство…. Эта мера защищает французов, в особенности с учетом децентрализованности, это хорошая мера, и я готов ее продолжить", — сказал Пуйянне в эфире телеканала BFM Business, отвечая на вопрос, рассматривает ли компания возможность продолжать сдерживать цену на топливо до конца текущего года.

Он отметил, что мера все еще действует "на порядка 200 станциях", тогда как в сентябре она была введена на 2-3 тысячах АЗС компании.

В феврале 2023 года энергетическая компания объявила, что вводит ограничение стоимости литра бензина или дизеля на уровне 1,99 евро. Действие этой меры планировалось распространить до конца прошлого года. Ограничение на стоимость топлива вводилось, чтобы "защитить клиентов от слишком высоких цен". Решение было принято на фоне призыва президента Франции Эммануэля Макрона ввести скидки на топливо.