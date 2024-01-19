МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Добыча угля в Южно-Африканской Республике, являющейся крупнейшей по его запасам страной африканского континента, находится под угрозой из-за кризиса в железнодорожной государственной компании Transnet, сообщает Bloomberg. Эксперт назвал причину снижения экспорта угля из России в конце 2023 года

Отмечается, что одним из проявлений кризиса стало недавнее столкновение поездов, почти полностью заблокировавшее подвоз угля на терминал в порту Ричардс-Бэй.

Кроме того, по данным Bloomberg, проблемы в компании сопутствуют глобальному снижению цен на уголь на 70% в сравнении с позапрошлым годом, когда ЮАР стала одной из альтернатив для Европы, отказавшейся от российского сырья в рамках одного из санкционных пакетов.

Агентство отмечает, что Transnet обещает восстановить перевозки к 20 января. При этом проблемы, связанные с нехваткой вагонов, вандализмом, коррупцией и другими факторами, привели к ухудшению ее показателей в последние годы. Поставки в Ричардс-Бэй в 2023 году снизились шестой год подряд и достигли самого низкого уровня за 30 лет. В крупнейшей по рыночной стоимости угледобывающей компании ЮАР Thungela Resources опасаются, что крах Transnet станет причиной закрытия шахт.

В 2021 году авария на той же железной дороге в ЮАР привела к резкому росту цен на уголь в Европе. Они подскочили в портах Роттердама, Амстердама и Антверпена до максимума за предыдущие десять лет.