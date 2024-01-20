МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Великобритания импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы в прошлом году на фоне нехватки собственных мощностей из-за закрытия в стране угольных и атомных электростанций, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные исследования Лондонской фондовой биржи. Путин лишит британцев самого ценного, пишет СМИ

"Британия импортировала рекордный объем электричества из Европы в прошлом году на фоне неспособности солнечных и ветряных электростанций произвести достаточное количество энергии и закрытия угольных и атомных электростанций", — пишет газета.

Отмечается, что в прошлом году Великобритания импортировала электричества на 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,44 млрд долларов) из Франции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов – это 12% от всего электричества Великобритании в 2023 году.