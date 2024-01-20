2024-01-20T12:49:55+03:00
2024-01-20T12:49:55+03:00
2024-01-20T12:49:55+03:00
2024
https://1prime.ru/energy/20240120/842847423.html
Британия импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы, пишут СМИ
Энергетика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Великобритания импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы в прошлом году на фоне нехватки собственных мощностей из-за закрытия в стране угольных и атомных... ПРАЙМ, 20.01.2024
энергетика, новости, великобритания, ес, поставки электроэнергии
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111998.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111997.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83511/19/835111985.jpg
https://1prime.ru/world/20240119/842837068.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Великобритания импортировала рекордный объем электроэнергии из Европы в прошлом году на фоне нехватки собственных мощностей из-за закрытия в стране угольных и атомных электростанций, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные исследования Лондонской фондовой биржи.
"Британия импортировала рекордный объем электричества из Европы в прошлом году на фоне неспособности солнечных и ветряных электростанций произвести достаточное количество энергии и закрытия угольных и атомных электростанций", — пишет газета.
Отмечается, что в прошлом году Великобритания импортировала электричества на 3,5 миллиарда фунтов стерлингов (около 4,44 млрд долларов) из Франции, Норвегии, Бельгии и Нидерландов – это 12% от всего электричества Великобритании в 2023 году.